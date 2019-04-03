Занев покинул "Енисей"

Болгарский защитник Петар Занев ушел из "Енисеем", сообщает официальный сайт клуба. Указано, что соглашение расторгнуто по инициативе игрока.

- Мы благодарим Петара за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

33-летний болгарин в текущем сезоне провел 16 матчей за "Енисей" и забил один мяч при двух голевых передачах. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

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