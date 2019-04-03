Занев покинул "Енисей"

Болгарский защитник Петар Занев ушел из "Енисеем", сообщает официальный сайт клуба. Указано, что соглашение расторгнуто по инициативе игрока.
- Мы благодарим Петара за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.
33-летний болгарин в текущем сезоне провел 16 матчей за "Енисей" и забил один мяч при двух голевых передачах. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
Дополнительная информация
http://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/2019/04/03/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9/
Загрузка...