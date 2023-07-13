Заика высказался о результатах «Сочи» в прошедшем сезоне

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался о результате команды в прошедшем сезоне.

«Я думаю, каждый понимает, что прошлый сезон был для команды максимально провальным. Та игра и результат, которые мы показали в прошлом сезоне, никуда не годятся. Так нельзя. Сейчас нам нужно подсобраться, хорошо подготовиться к сезону и с новыми силами стартовать. Не обидно ли после серебра бороться за место в первой десятке таблицы РПЛ? Обидно, конечно. Но в футболе бывает такое. Но главное сделать правильные выводы», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Сочи» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.