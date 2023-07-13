Заика высказался о результатах «Сочи» в прошедшем сезоне
Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался о результате команды в прошедшем сезоне.
«Я думаю, каждый понимает, что прошлый сезон был для команды максимально провальным. Та игра и результат, которые мы показали в прошлом сезоне, никуда не годятся. Так нельзя. Сейчас нам нужно подсобраться, хорошо подготовиться к сезону и с новыми силами стартовать. Не обидно ли после серебра бороться за место в первой десятке таблицы РПЛ? Обидно, конечно. Но в футболе бывает такое. Но главное сделать правильные выводы», — приводит слова Заики «РБ Спорт».
В минувшем сезоне «Сочи» занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.
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|П
|+/-
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|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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