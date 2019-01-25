13:05 | Футбол — РПЛ

Заболотный рассказал о планах "Зенита" на весеннюю часть сезона

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Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал о планах сине-бело-голубых на вторую половину сезона. Петербуржцы занимают 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров.

– Какие цели ставите перед собой на весеннюю часть сезона?

– Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов.

– Какие наставления дает Семак перед игрой?

– Когда выхожу на поле, Сергей Богданович просит больше открываться, цепляться за мяч, быть на острие, завершать атаки.

– Кто самый быстрый в команде?

– Игорь Смольников, Олег Шатов, Эльмир Набиуллин.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-01-25-anton-zabolotnyy-delat-salto-uchilsya-odin-god.htm

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