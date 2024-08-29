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29 августа, 23:50

За «Зенит» и «Спартак» из 11 игроков успешнее всего выступали Дзюба и Быстров

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В чемпионатах России и за «Спартак», и за «Зенит» сыграли 11 футболистов. Успешными годы в обоих городах назвать могут только Владимир Быстров и Артем Дзюба, а для Михи Мевли и Сергея Дмитриева неудачными получились оба захода. Правда, Дмитриев выступал за «Зенит» в 1980-х и успел стать легендой клуба.

Все футболисты, которые играли в чемпионатах России и за «Спартак», и за «Зенит»

Игрок

«Спартак»

«Зенит»

Годы

Матчи

Голы

Годы

Матчи

Голы

Сергей Дмитриев

1997

6

1

1995-1996

10

1

Василий Кульков

1995-1997

18

0

1997-1998

41

2

Максим Деменко

2003

19

0

2000-2001

44

10

Роман Широков

2014-2015

19

1

2008-2013

130

29

Павел Погребняк

2002-2004

18

2

2007-2009

58

22

Владимир Быстров

2005-2009

99

17

2002-2005, 2009-2013

147

22

Артем Дзюба

2006-2014

126

26

2015-2022

181

85

Миха Мевля

2022

4

0

2017-2018

24

0

Александр Кокорин

2020

8

2

2016-2018

62

17

Зелимхан Бакаев

2015-2022

81

7

2022-2023

21

1

Максим Глушенков

2019-2020

11

0

2024 — н.в.

5

7
Артем Дзюба
Владимир Быстров
ФК Спартак (Москва)
1
0
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
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Максим Глушенков

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Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

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