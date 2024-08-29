За «Зенит» и «Спартак» из 11 игроков успешнее всего выступали Дзюба и Быстров
В чемпионатах России и за «Спартак», и за «Зенит» сыграли 11 футболистов. Успешными годы в обоих городах назвать могут только Владимир Быстров и Артем Дзюба, а для Михи Мевли и Сергея Дмитриева неудачными получились оба захода. Правда, Дмитриев выступал за «Зенит» в 1980-х и успел стать легендой клуба.
Все футболисты, которые играли в чемпионатах России и за «Спартак», и за «Зенит»
|
Игрок
|
«Спартак»
|
«Зенит»
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей Дмитриев
|
1997
|
6
|
1
|
1995-1996
|
10
|
1
|
Василий Кульков
|
1995-1997
|
18
|
0
|
1997-1998
|
41
|
2
|
Максим Деменко
|
2003
|
19
|
0
|
2000-2001
|
44
|
10
|
Роман Широков
|
2014-2015
|
19
|
1
|
2008-2013
|
130
|
29
|
Павел Погребняк
|
2002-2004
|
18
|
2
|
2007-2009
|
58
|
22
|
Владимир Быстров
|
2005-2009
|
99
|
17
|
2002-2005, 2009-2013
|
147
|
22
|
Артем Дзюба
|
2006-2014
|
126
|
26
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Миха Мевля
|
2022
|
4
|
0
|
2017-2018
|
24
|
0
|
Александр Кокорин
|
2020
|
8
|
2
|
2016-2018
|
62
|
17
|
Зелимхан Бакаев
|
2015-2022
|
81
|
7
|
2022-2023
|
21
|
1
|
Максим Глушенков
|
2019-2020
|
11
|
0
|
2024 — н.в.
|
5
|
7
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1