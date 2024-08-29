Соболев — седьмой бомбардир «Спартака» в чемпионатах России
Российский нападающий Александр Соболев дебютировал в премьер-лиге весной 2017 года, когда сыграл несколько матчей за оставшуюся без опытных футболистов «Томь». С тех пор форвард провел в высшем российском дивизионе 166 игр, в которых отличился 60 голами. На этом отрезке результативнее выступили только пять игроков. Артем Дзюба записал на свой счет 88 точных ударов, Федор Чалов — 76, Фелор Смолов — 75, Сердар Азмун — 68, а Квинси Промес — 63.
Лучшие бомбардиры премьер-лиги с начала сезона-2016/17, в котором Соболев дебютировал в лиге
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Зенит, Арсенал, Локомотив
|
193
|
88
|
Федор Чалов
|
Россия
|
ЦСКА
|
199
|
76
|
Федор Смолов
|
Россия
|
Краснодар, Локомотив, Динамо
|
181
|
75
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
Ростов, Рубин, Зенит
|
146
|
68
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
134
|
63
|
Александр Соболев
|
Россия
|
Томь, Крылья Советов, Енисей, Спартак
|
166
|
60
|
Эрик Бикфалви
|
Румыния
|
Томь, Урал
|
200
|
51
|
Дмитрий Полоз
|
Россия
|
Ростов, Зенит, Рубин, Сочи
|
177
|
47
|
Матео Кассьерра
|
Колумбия
|
Сочи, Зенит
|
82
|
40
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Ростов, Зенит, Рубин, Сочи
|
155
|
40
Сделав дубль в весеннем матче против «Динамо», Соболев довел свой голевой счет в «Спартаке» до 43 голов и вышел на шестое место в списке лучших снайперов клуба в чемпионате России. Нападающий превзошел одного из лидеров красно-белых 1990-х Илью Цымбаларя. Однако до замыкающего топ-6 Владимира Бесчастных Александру не хватило 13 мячей, а до рекордсмена Квинси Промеса — более полусотни.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
2014-2018, 2021-2023
|
192
|
94
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
Россия
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Александр Соболев
|
Россия
|
2020 — н.в.
|
113
|
43
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
Россия
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
Россия
|
1993-2000
|
112
|
35
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1