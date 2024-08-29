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Соболев — седьмой бомбардир «Спартака» в чемпионатах России

Кирилл Бурдаков
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский нападающий Александр Соболев дебютировал в премьер-лиге весной 2017 года, когда сыграл несколько матчей за оставшуюся без опытных футболистов «Томь». С тех пор форвард провел в высшем российском дивизионе 166 игр, в которых отличился 60 голами. На этом отрезке результативнее выступили только пять игроков. Артем Дзюба записал на свой счет 88 точных ударов, Федор Чалов — 76, Фелор Смолов — 75, Сердар Азмун — 68, а Квинси Промес — 63.

Лучшие бомбардиры премьер-лиги с начала сезона-2016/17, в котором Соболев дебютировал в лиге

Игрок

Гражданство

Клубы

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Россия

Зенит, Арсенал, Локомотив

193

88

Федор Чалов

Россия

ЦСКА

199

76

Федор Смолов

Россия

Краснодар, Локомотив, Динамо

181

75

Сердар Азмун

Иран

Ростов, Рубин, Зенит

146

68

Квинси Промес

Нидерланды

Спартак

134

63

Александр Соболев

Россия

Томь, Крылья Советов, Енисей, Спартак

166

60

Эрик Бикфалви

Румыния

Томь, Урал

200

51

Дмитрий Полоз

Россия

Ростов, Зенит, Рубин, Сочи

177

47

Матео Кассьерра

Колумбия

Сочи, Зенит

82

40

Кристиан Нобоа

Эквадор

Ростов, Зенит, Рубин, Сочи

155

40

Александр Соболев. Перейдет ли Соболев в «Зенит»? Онлайн-трансляция

Сделав дубль в весеннем матче против «Динамо», Соболев довел свой голевой счет в «Спартаке» до 43 голов и вышел на шестое место в списке лучших снайперов клуба в чемпионате России. Нападающий превзошел одного из лидеров красно-белых 1990-х Илью Цымбаларя. Однако до замыкающего топ-6 Владимира Бесчастных Александру не хватило 13 мячей, а до рекордсмена Квинси Промеса — более полусотни.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Квинси Промес

Нидерланды

2014-2018, 2021-2023

192

94

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

86

Роман Павлюченко

Россия

2003-2008

141

69

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

Бразилия

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

Россия

1992-1994, 2001-2002

104

56

Александр Соболев

Россия

2020 — н.в.

113

43

Илья Цымбаларь

Россия

1993-1999

146

42

Александр Ширко

Россия

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

Россия

1993-2000

112

35
0
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
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Ахмат – Акрон
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Кр. Советов – Динамо Мх
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Максим Глушенков

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 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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