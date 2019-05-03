Как стало известно "СЭ", следующий выпуск онлайн-канала Z+ выйдет 12 мая – в день матча 28-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА.

По нашим данным, в подготовке выпуска не участвует Игорь Порошин, который был главным продюсером канала.

– Это правда. Я не готовлю эфир, – сказал Порошин "СЭ".

– Это было обоюдное решение?

– У меня есть подписанный документ, по которому я не разглашаю детали нашего сотрудничества.

– Решение было принято сразу после второго выпуска?

– Нет.

– Знаете, кто будет готовить новый эфир?

– Не знаю. Даже не интересуюсь.

Ранее вышло два выпуска Z+. Первый, вызвавший большой скандал из-за нецензурной ругани в прямом эфире, – в день матча "Спартак" – "Зенит" (1:1, 17 марта). Второй – в день встречи "Локомотив" – "Зенит" (1:1, 7 апреля). (Арман Мкртчян, Гоша Чернов)