«Ювентус» контактировал с «Зенитом» по вопросу трансфера Азмуна

«Ювентус» контактировал с «Зенитом» по поводу трансфера нападающего Сердара Азмуна, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, переговоры между клубами еще не начались. Однако 27-летний иранец является основным вариантом туринского клуба.

«Зенит» хочет сохранить нападающего до конца нынешнего сезона, так как не имеет финансовых трудностей. При этом, если «Ювентус» сделает предложение о трансфере, а петербургский клуб найдет альтернативу Азмуну, сделка может состояться.

Помимо Азмуна у «Ювентуса» есть резервный вариант с приглашением нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Туринский клуб рассматривает возможность арендовать 27-летнего нидерландца.

В нынешнем сезоне Азмун провел 21 матч за «Зенит», в которых забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету Депая восемь голов и две передачи в 22 встречах за «Барселону».