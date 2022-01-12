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«Ювентус» контактировал с «Зенитом» по вопросу трансфера Азмуна

09:22
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Ювентус» контактировал с «Зенитом» по поводу трансфера нападающего Сердара Азмуна, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, переговоры между клубами еще не начались. Однако 27-летний иранец является основным вариантом туринского клуба.

«Зенит» хочет сохранить нападающего до конца нынешнего сезона, так как не имеет финансовых трудностей. При этом, если «Ювентус» сделает предложение о трансфере, а петербургский клуб найдет альтернативу Азмуну, сделка может состояться.

Помимо Азмуна у «Ювентуса» есть резервный вариант с приглашением нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Туринский клуб рассматривает возможность арендовать 27-летнего нидерландца.

В нынешнем сезоне Азмун провел 21 матч за «Зенит», в которых забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету Депая восемь голов и две передачи в 22 встречах за «Барселону».

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calciomercato/2022/01/11/depay-juventus-calciomercato-news?social=twitter_skysport_link_null

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Карен Саркисян все материалы автора

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