«Динамо» показало Смолова в самолете перед вылетом на сбор

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео с нападающим Федором Смоловым в самолете перед вылетом бело-голубых на сбор в Катар.

В команде вновь пошутили о переходе футболиста в команду.

«В разговоре с СММщиками клуба Федор заявил, что он не летит с командой на сборы. Что нападающий делал в самолете, пока непонятно. Медиакоманда «Динамо» продолжает расследование самого громкого перехода РПЛ», — говорится в публикации в Telegram «Динамо».

Как ранее сообщал «СЭ», Смолов успешно прошел медосмотр для перехода из «Локомотива» в «Динамо». 31-летний россиянин подпишет контракт с бело-голубыми на 1,5 года с опцией продления еще на год. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено сегодня, 12 января.