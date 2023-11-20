Жирков — об обучении на тренера: «Появляются такие слова, которые раньше никто не использовал»

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков рассказал «СЭ» об обучении на тренерскую лицензию в академии РФС.

— Обучение на тренерскую лицензию проходит тяжело. Надо вставать рано утром и ехать на учебу, а потом несколько часов сидеть и слушать лекции до шести часов вечера. Обучение трудно во всех аспектах.

— Мостовой говорил, что, обучаясь на тренера, впервые услышал некоторые термины.

— Да, появляются такие слова, которые раньше никто в футболе не использовал. Например, слепая зона, A+1 и еще огромное количество терминов неизвестных, — сказал Жирков «СЭ».

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».