Юрий Семин: «Зачем» «Локомотиву» подстраиваться под «Спартак»?
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча против «Спартака» на Кубке Париматч Премьер. Встреча пройдет в Дохе (Катар).
— С каждым днем кондиции должны быть лучше, больше работаем, больше тренировочных дней проводим, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Матч — это определенный тест. Провели три тренировочных дня, игроки хорошо работали.
— Сегодня день рождения у вашего капитана Ведрана Чорлуки. Торт будет после игры?
— Торт по-любому будет, на ужине традиционно. Уже поздравили его паровозиком, которым должен пробежать — сделал это достаточно быстро.
Фарфан? Он уже приехал и с завтрашнего дня начнет работать. Еще не в общей группе, но уже хорошо то, что в команде. Ему разрешено принимать нагрузки.
— «Спартак» постоянно играет по схеме стремя центральными защитниками, обкатывает молодых футболистов, какие-то неудобства создает эта схема?
— Обкатывают все, и все дают молодым футболистам играть, не только «Спартак». Неудобств никаких, танцуем от своих возможностей, своих задач, своих игроков. Зачем нам сейчас подстраиваться под «Спартак»? Как и они под нас не будут подстраиваться, у каждого свои задачи.
Если будет серия пенальти, тоже определенный тест на будущее. Будем знать, кому можем стопроцентно доверять, а кому нет. Хотя люди сверхтехничные тоже могут не забить.
— Пытаются «паненкой» исполнить?
— (Смеется). По-разному.