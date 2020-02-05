Юрий Семин: «Зачем» «Локомотиву» подстраиваться под «Спартак»?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча против «Спартака» на Кубке Париматч Премьер. Встреча пройдет в Дохе (Катар).

— С каждым днем кондиции должны быть лучше, больше работаем, больше тренировочных дней проводим, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Матч — это определенный тест. Провели три тренировочных дня, игроки хорошо работали.

— Сегодня день рождения у вашего капитана Ведрана Чорлуки. Торт будет после игры?

— Торт по-любому будет, на ужине традиционно. Уже поздравили его паровозиком, которым должен пробежать — сделал это достаточно быстро.

Фарфан? Он уже приехал и с завтрашнего дня начнет работать. Еще не в общей группе, но уже хорошо то, что в команде. Ему разрешено принимать нагрузки.

— «Спартак» постоянно играет по схеме стремя центральными защитниками, обкатывает молодых футболистов, какие-то неудобства создает эта схема?

— Обкатывают все, и все дают молодым футболистам играть, не только «Спартак». Неудобств никаких, танцуем от своих возможностей, своих задач, своих игроков. Зачем нам сейчас подстраиваться под «Спартак»? Как и они под нас не будут подстраиваться, у каждого свои задачи.

Если будет серия пенальти, тоже определенный тест на будущее. Будем знать, кому можем стопроцентно доверять, а кому нет. Хотя люди сверхтехничные тоже могут не забить.

— Пытаются «паненкой» исполнить?

— (Смеется). По-разному.