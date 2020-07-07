Юрий Семин: «Война Кикнадзе с фанатами приведет к тому, что ему нужно будет уходить»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что ему удалось изменить в московском клубе и оценил взаимоотношения генерального директора Василия Кикнадзе с фанатами железнодорожников.

— Нормально себя чувствую. Я свою работу хорошо сделал. Мы начали с 11-го места. Но и самое наше большое завоевание — то, что количество зрителей на трибунах увеличилось в разы. Было пять тысяч, увеличивали до 8. Сейчас стали ходить постоянно 15-20 тысяч. Это самое важное, чего удалось добиться. Подходят ко мне, благодарят. Сейчас — это самое главное. Болельщиков надо уважать. Когда пустые трибуны, совсем не те эмоции. С болельщиками нужно находить общие взаимоотношения. Надо было найти какой-то другой путь, убедить, что нужно вот так было. То, что с ними стал воевать Кикнадзе, приведет к тому, что ему нужно будет уходить, — сказал Семин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истек 31 мая.