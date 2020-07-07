Юрий Семин: «Сто раз предлагал «Локомотиву» взять Бориса Ротенберга спортивным директором»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что предлагал на пост спортивного директора клуба Бориса Ротенберга. Ранее генеральный директор «железнодорожников» заявил, что вел переговоры о сотрудничестве с бывшим главным скаутом «Ювентуса» Пабло Лонгорией.

— Вот сейчас в «Локомотиве» есть человек, который никогда не был в спорте, — сказал Семин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — Чем-то там торговал. Нужно не уважать себя, чтобы принимать его слова. Спортивный директор и главный тренер — это единое. Они должны приходить вместе, с одной целью, чтобы клуб вместе играл. Когда что-то не получается, должны уходить вместе.

Я предлагал сто раз спортивным директором Бориса Ротенберга. Он молодой парень, у него бы могло все получиться. Есть еще Володя Маминов. Был еще Штоффельхаус. У нас были разногласия, но это нормальное явление. Были разногласия, например, по Фарфану. Категоричные! Меня не поставили в известность, привезли игрока. Но когда Фарфан вышел на поле, я же не стал его не ставить! Ну он сильнее был! Я рад за него, счастлив, что Штоффельсхаус разобрался в игроке. Но не разобрался с травмой.