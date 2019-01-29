22:16 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Победа "Спартака" закономерна"

Обсудить
0

Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин после заключительного матча "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Спартака" (0:4) заявил, что победа красно-белых стала закономерной. 

- Мы до этого выиграли две игры – это хорошо для нас, - сказал Семин в эфире канала "Матч ТВ". - "Спартак" был свежее, агрессивнее, а также оказался лучше физически подготовлен. Его победа закономерна. У нас преимущества сегодня не было Поэтому они и выиграли.

Мы выполнили всю работу, получили игровую практику и обошлись без травм, а также посмотрели молодежь. Вот итоги.

Спартак - Локомотив

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ