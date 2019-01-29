Юрий Семин: "Победа "Спартака" закономерна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после заключительного матча "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Спартака" (0:4) заявил, что победа красно-белых стала закономерной.

- Мы до этого выиграли две игры – это хорошо для нас, - сказал Семин в эфире канала "Матч ТВ". - "Спартак" был свежее, агрессивнее, а также оказался лучше физически подготовлен. Его победа закономерна. У нас преимущества сегодня не было Поэтому они и выиграли.

Мы выполнили всю работу, получили игровую практику и обошлись без травм, а также посмотрели молодежь. Вот итоги.

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