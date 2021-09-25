Юрий Семин ответил на вопрос об окончании тренерской карьеры
Юрий Семин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после ухода с поста главного тренера «Ростова».
— Вы не заканчиваете тренерскую карьеру?
— Пока заканчивать не будем. Жизнь все покажет. Единственное хотел бы сказать об одной вещи.
— Какой?
— Каждому тренеру, в том числе и мне, очень сложно приходить в команду, не проводя предсезонку, подготовительную работу. Для меня это довольно непросто. Наверное, здесь я тоже допустил определенные ошибки.
Сегодня, 25 сентября «Ростов» объявил об уходе 74-летнего Семина из команды. Специалист руководил ростовчанами с 4 августа 2021 года. «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 6 очками в 8 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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