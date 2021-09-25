Юрий Семин ответил на вопрос об окончании тренерской карьеры

Юрий Семин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после ухода с поста главного тренера «Ростова».

— Вы не заканчиваете тренерскую карьеру?

— Пока заканчивать не будем. Жизнь все покажет. Единственное хотел бы сказать об одной вещи.

— Какой?

— Каждому тренеру, в том числе и мне, очень сложно приходить в команду, не проводя предсезонку, подготовительную работу. Для меня это довольно непросто. Наверное, здесь я тоже допустил определенные ошибки.

Сегодня, 25 сентября «Ростов» объявил об уходе 74-летнего Семина из команды. Специалист руководил ростовчанами с 4 августа 2021 года. «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 6 очками в 8 матчах.