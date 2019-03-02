Юрий Семин: "Мы не взяли три очка, что для нас очень обидно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 18-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" отметил, что его команда была настроена на победу. Он также добавил, что железнодорожники допускали ошибки в игре.

– Ваш комментарий, по итогу этого матча. Счет, наверное, не самый приятный.

– Для болельщиков это был интересный матч, было много различных ситуаций, было много голов в этом туре, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Но для нас, конечно, не очень приятный, потому что мы играли дома. Мы настраивались только на победу, но получилась ничья.

– Вы вели в счете 2:1. В какой ситуации все поменялось?

– Пропустили контратаку из-за простой тактической ошибки.

– Чья была ошибка?

– Обороны.

– Миранчуки в потрясающей форме. А Смолов, который вышел на замену, был не так резок. Почему такой диссонанс?

– Ну, давайте немного подождем, чуть-чуть времени пройдет. Проанализируем. Про фамилии сегодня не будем говорить. Мы не взяли три очка, что для нас очень обидно. Мы допустили ошибки. Это все, что я могу сказать.

– "Локомотив" проигрывал 0:1, быстро отыгрался. Какой был изначальный план на игру?

– Забить. Но забили нам. "Крылья" не были согласны с нашим планом.

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