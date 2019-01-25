Юрий Семин: "Гол Баринова – шедевр"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Ростовом" (1:1, пенальти – 4:3) в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", который проходит в Катаре.

– Гол Баринова? Его мяч – шедевр. Баринов хорошо использовал ситуацию при сложной передаче, красиво сложился и забил. Пусть каждый, кто так бьет в первый раз забивает. Второй тайм был похуже, чем первый первый. В первой половине встречи был качественный футбол, но без моментов. Мы были уставшие, провели встречу хуже, чем первую против "Зенита". Это сборы. Нормальная ситуация. "Ростов" хорошо играет в обороне и в контратаке, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч ТВ".

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