Юрий Семин: «18 клубов в РПЛ — нормальное количество для нашей страны»
18:27
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» отметил, что РПЛ может быть расширена до 18 команд. При этом он подчеркнул важность финансовой обеспеченности клубов.
— Важная тема — расширение премьер-лиги до 18 команд уже со следующего сезона. Говорят, вопрос будет рассмотрен уже 16 января. Вы поддерживаете эту инициативу?
— 18 клубов — нормальное количество для нашей страны, учитывая великолепные стадионы. Главное, избежать новых «бедняков». Важно, чтобы новички доигрывали сезон, футболисты получали зарплаты. Этот вопрос нужно четко проработать. (Дмитрий Зимин)
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