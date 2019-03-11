Юрий Нагорных: "Кто управляет информатором ВАДА Степановым? Не стоит думать о людях, которые строят жизнь на предательстве"

Член совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Юрий Нагорных не удивлен письму информатора ВАДА Виталия Степанова, который призвал главу антидопингового агентства Крэйга Риди отстранить российского функционера от работы в спорте.

Нагорных покинул пост заместителя министра спорта РФ в 2016-м в связи с допинговым скандалом, связанным с Олимпиадой 2014 года в Сочи.

– Я давно уже ничему не удивляюсь. Эти люди… Они стараются оставаться наплаву, на слуху, привлекать к себе внимание. Сегодня их смысл жизни оставаться в информационном поле, – сказал Нагорных.

– То есть этим письмом они решили напомнить о себе?

– Сегодня так, завтра будет по-другому. Бог им судья.

– На ваш взгляд, ими кто-то руководит? Не могут же они быть самостоятельными?

– Не хочу задумываться над этим, особенно об этих людях. Сегодня есть много вопросов, задач, проблем, которые надо решать в интересах реальных людей, которые работают, а не строят свою жизнь на предательстве, обмане и прочем. (Андрей Сизякин)​