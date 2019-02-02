Юрий Газинский: "Быть капитаном сборной – большая ответственность"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский отметил, что быть капитаном в сборной России это большая ответственность. По его словам, он постарается оправдать доверие.

– Я коммуникабельный. В последнее время в сборной больше всего времени проводил с Джикией, – приводит слова Газинского пресс-служба "Краснодара". – В "Краснодаре" у меня нет лучшего друга. Для меня это многое значит. Все мои друзья живут в Комсомольске-на-Амуре.

Что касается матча с Германией, то готовимся с максимальной отдачей. Мы прекрасно понимаем, что за соперник. Еще есть время, чтобы хорошо подготовиться.

Быть капитаном сборной – большая ответственность. Очень рад, что мне доверили эту роль. Большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Постараюсь оправдать его.