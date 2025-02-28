Грушевский: «Промежуточное шестое место — это неудача для ЦСКА»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рассчитывает, что красно-синие исправят положение в турнирной таблице РПЛ.

«Я надеюсь, что ЦСКА поправит положение в турнирной таблице. Промежуточное шестое место — это неудача. Это не то, на что рассчитывают болельщики. Соперники усилились: «Зенит» замахивался на несколько громких трансферов, но, по сути, состоялся только один переход, причем в рамках обмена. Больше всех потряс воображение «Спартак», который так изрядно потратился. На этом фоне ЦСКА традиционно выглядит скромнее», — цитирует NEWS.ru Грушевского.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.