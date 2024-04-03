Гаврилов — о состоянии после операции по удалению опухоли: «Потихоньку лечусь»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем состоянии после операции.

«Потихоньку лечусь. Состояние среднее после операции, пока немного времени прошло», — сказал Гаврилов «СЭ».

31 января Василий Гаврилов сообщил ТАСС, что его отец успешно перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля 70-летнего Гаврилова перевели в общую палату.

Гаврилов был госпитализирован 30 мая 2023 года после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока «Спартака» перевели в реабилитационный центр.

Софья Грецкая