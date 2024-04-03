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Сегодня, 17:10

Агент Витории: «Спартак» не связывался по поводу возвращения Руя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Мохамед Афзал заявил, что речи о возвращении тренера Руя Витории в «Спартак» не идет.

«Нет, «Спартак» не связывался про поводу возвращения Руя, никаких контактов», — приводит слова агента тренера «РБ Спорт».

Руй Витория возглавлял «Спартак» в 2021 году и покинул клуб в зимнюю паузу по взаимному согласию сторон. Впоследствии, с июля 2022 до февраля 2024 года, португальский специалист тренировал сборную Египта.

Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
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 И В Н П +/- О
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
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 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
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13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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