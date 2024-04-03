Агент Витории: «Спартак» не связывался по поводу возвращения Руя»

Футбольный агент Мохамед Афзал заявил, что речи о возвращении тренера Руя Витории в «Спартак» не идет.

«Нет, «Спартак» не связывался про поводу возвращения Руя, никаких контактов», — приводит слова агента тренера «РБ Спорт».

Руй Витория возглавлял «Спартак» в 2021 году и покинул клуб в зимнюю паузу по взаимному согласию сторон. Впоследствии, с июля 2022 до февраля 2024 года, португальский специалист тренировал сборную Египта.

Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.