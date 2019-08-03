Юрий Дюпин: "Григорян - отличный мотиватор, с великолепным чувством юмора"

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин, ставший лучшим игроком июля по оценкам "СЭ", в интервью "СЭ" признался, что ему нравилось работать с Александром Григоряном в Хабаровске​. Специалист звал голкипера в "Тамбов"​.

– В "Тамбов" вас зазывал лично Григорян?

– Да, мы долго беседовали по телефону. Если б не вариант с "Рубином", я принял бы предложение "Тамбова". У Григоряна год отыграл в Хабаровске, мне нравилось с ним работать. Требовательный, жесткий, но справедливый. Отличный мотиватор, с великолепным чувством юмора.

– Проиллюстрируйте.

– Это не пересказать. Надо смотреть. Перед теорией или собранием Витальевич всегда обыгрывал какой-нибудь эпизод из жизни команды. Кого-то ругал, кого-то хвалил. Было и смешно, и интересно. (Александр Кружков)

Полностью интервью Дюпина