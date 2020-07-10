Юрист: «Тедеско получил максимальный штраф для физических лиц»

Спортивный юрист Артем Пацев обсудил с «СЭ» санкции в отношении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

34-летний немец был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей из-за удаления за две желтых карточки в дерби с «Локомотивом» (1:1) в 27-м туре Тинькофф чемпионата России.

— С учетом истории нарушений, всех смягчающих и отягчающих обстоятельств Тедеско получил наибольший штраф из возможных по дисциплинарному регламенту РФС для физических лиц — полмиллиона рублей, — сообщил Пацев. (Евгений Белоусов)