Колосков считает, что с Гараниным «Сочи» не сможет повторить успех Федотова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Вадима Гаранина тренером «Сочи».

«Федотов работал в клубе несколько лет и постепенно шел к серебряным медалям. Гаранин же только примет команду, ему надо познакомиться с людьми. Понятно, что такого же результата не будет. Важно, чтобы он сохранил тот стиль, который Федотов привил игрокам и преемственность в системе подготовки, потому что если что-то ломать, то это может причинить ущерб команде. Главное — обеспечить преемственность в команде, отношения с игроками и построение тренировочного процесса. В таком случае будет успех, конечно, не такой, как в минувшем сезоне, но команда будет наверху», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Вместе с Гараниным в тренерский штаб сочинцев вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт.

В прошлом сезоне все четыре специалиста помогли «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в ФНЛ.