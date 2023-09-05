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Сегодня, 19:49

Юрист рассказал, что грозит форварду «Локомотива» Дзюбе за неправильную парковку

Алина Савинова
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Юрист Сергей Радько рассказал, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может быть наказан штрафом за нарушение правил парковки в Москве.

«Данное нарушение, скорее всего, будет квалифицировано по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ — то есть нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре, совершенное в городе Москве. Штраф за данное нарушение предусмотрен в размере 3000 рублей — ну и плюс задержание транспортного средства», — приводит «Газета.Ru» слова Радько.

5 сентября сообщалось, что сотрудники дептранса провели в Москве рейд с целью выявить нарушителей на иномарках премиум-класса, которые паркуются на тротуарах и велодорожках. По информации Telegram-канала «112», среди нарушителей был замечен автомобиль Range Rover, принадлежащий Дзюбе. Машину припарковали около ресторана Grand Cru на Патриках, перегородив велодорожку.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/05/21223322.shtml
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

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Николя Муми Нгамале

Динамо

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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