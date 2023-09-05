Юрист рассказал, что грозит форварду «Локомотива» Дзюбе за неправильную парковку

Юрист Сергей Радько рассказал, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может быть наказан штрафом за нарушение правил парковки в Москве.

«Данное нарушение, скорее всего, будет квалифицировано по ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ — то есть нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре, совершенное в городе Москве. Штраф за данное нарушение предусмотрен в размере 3000 рублей — ну и плюс задержание транспортного средства», — приводит «Газета.Ru» слова Радько.

5 сентября сообщалось, что сотрудники дептранса провели в Москве рейд с целью выявить нарушителей на иномарках премиум-класса, которые паркуются на тротуарах и велодорожках. По информации Telegram-канала «112», среди нарушителей был замечен автомобиль Range Rover, принадлежащий Дзюбе. Машину припарковали около ресторана Grand Cru на Патриках, перегородив велодорожку.