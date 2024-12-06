Камоцци назвал Пруцева лучшим российским полузащитником
Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци объяснил, почему считает хавбека красно-белых Данила Пруцева лучшим российским полузащитником.
«Я считаю, что Пруцев — лучший российский полузащитник. В свое время именно по моей рекомендации «Спартак» приобрел Пруцева. Очень умный игрок», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
В текущем сезоне 24-летний Пруцев провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»
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Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
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Ахмат – Оренбург
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|8.12
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ЖК
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Манфред Угальде
Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
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|П
|
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Маркус Вендел
Зенит
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Динамо
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|
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Динамо Мх
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|1
|1
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|1
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