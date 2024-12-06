Камоцци назвал Пруцева лучшим российским полузащитником

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци объяснил, почему считает хавбека красно-белых Данила Пруцева лучшим российским полузащитником.

«Я считаю, что Пруцев — лучший российский полузащитник. В свое время именно по моей рекомендации «Спартак» приобрел Пруцева. Очень умный игрок», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Пруцев провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.