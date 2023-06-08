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Сегодня, 16:00

Юрист Игнатова рассказал о процессе суда с агентом Маньяковым

Микеле Антонов
Корреспондент
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Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова ответил «СЭ» на вопрос о правомерности претензии агента Маньякова к футболисту красно-белых.

«Касательно правомерности требований агентов скажу следующее — мы прошли 4 этапа по этим требованиям, а именно: в качестве досудебных инстанций в РФС прошли Палату по разрешению споров, которая отказала в требованиях агенту, дальше агент обжаловал данное решение в апелляционной инстанции РФС, в комитете по статусу, которая вынесла решение удовлетворить требования агента и отменила решение палаты.
Дальше по регламенту мы обязаны были обжаловать данное решение комитета в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), однако мы было лишены этой возможности, так как агент составил договор с дефективной третейской оговоркой, где он не предусмотрел CAS в качестве апелляционной инстанции, вместе чего указал Мытищинский городской суд, куда, собственно, мы и обратились, оспаривая решение комитета РФС. В ноябре 2021 года по первому иску агента к Михаилу CAS указал, что не будет рассматривать дела по данному агентскому договору и сторонам нужно идти в Мытищи! Мы уважаем решение CAS и закон, поэтому обжаловали его в Мытищах», — сказал Давидянц «СЭ».

Ранее Давидянц рассказал, что дело Игнатова и Маньякова находится в кассационном суде и будет рассмотрено в ближайшее время.

Михаил Игнатов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Спартак

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