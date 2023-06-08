Юрист Игнатова рассказал о процессе суда с агентом Маньяковым

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова ответил «СЭ» на вопрос о правомерности претензии агента Маньякова к футболисту красно-белых.

«Касательно правомерности требований агентов скажу следующее — мы прошли 4 этапа по этим требованиям, а именно: в качестве досудебных инстанций в РФС прошли Палату по разрешению споров, которая отказала в требованиях агенту, дальше агент обжаловал данное решение в апелляционной инстанции РФС, в комитете по статусу, которая вынесла решение удовлетворить требования агента и отменила решение палаты.

Дальше по регламенту мы обязаны были обжаловать данное решение комитета в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), однако мы было лишены этой возможности, так как агент составил договор с дефективной третейской оговоркой, где он не предусмотрел CAS в качестве апелляционной инстанции, вместе чего указал Мытищинский городской суд, куда, собственно, мы и обратились, оспаривая решение комитета РФС. В ноябре 2021 года по первому иску агента к Михаилу CAS указал, что не будет рассматривать дела по данному агентскому договору и сторонам нужно идти в Мытищи! Мы уважаем решение CAS и закон, поэтому обжаловали его в Мытищах», — сказал Давидянц «СЭ».

Ранее Давидянц рассказал, что дело Игнатова и Маньякова находится в кассационном суде и будет рассмотрено в ближайшее время.