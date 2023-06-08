Юрист Игнатова рассказал, что дело о суде с агентом Маньяковым рассмотрят в кассационном суде

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова рассказал «СЭ» о суде с бывшим агентом игрока Александром Маньяковым.

«На данный момент дело находится на рассмотрении в кассационном суде, жалоба на определение Мособлсуда была подана стороной игрока на этой неделе. Будем надеяться, что дело будет рассмотрено в самое ближайшее время», — сказал Давидянц «СЭ».

Также юрист ответил на вопрос, насколько вероятно для футболиста выиграть данный спор и избежать дисквалификации.

«Было бы не совсем корректно давать оценку и делать прогнозы, дело сейчас находится в стадии рассмотрения. Сколько юристов, столько и мнений, но, повторюсь, мы уважаем регламенты РФС и ФИФА, так же, как и законодательство РФ. От себя скажу, что у Михаила очень квалифицированная команда юристов, которая очень вдумчиво и всесильно помогает ему в данной ситуации. Кроме того, хочется отметить «Спартак», который всесторонне помогает и не остался в стороне в этой ситуации», — добавил Давидянц.

В четверг, 8 июня стало известно, что Александр Маньяков обратился с требованием дисквалифицировать Игнатова на срок до полугода из-за того, что футболист не выплатил ему компенсацию.