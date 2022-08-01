Терюшков отреагировал на новость о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в «Спартаке»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в «Спартаке».

«Спартак» — коммерческий клуб. Учредители определяют, кто возглавит клуб. Для «Химок» непринципиально, кто будет главой «Спартака». Ашота Рафаиловича знаем как профессионала, человека, при котором Лига привлекла консолидированный бюджет — в четыре раза больше доходов. Такие небольшие клубы, как мы, можем быть ему только благодарны и приветствовать его во главе «Спартака», если такое случится.

Мы не переживаем, что будет непонятное судейство из-за того, что Хачатурянц придет в «Спартак». Мы в судьях уверены и доверяем им. Они честно отрабатывают свой хлеб», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.