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Терюшков отреагировал на новость о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в «Спартаке»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост Леонида Федуна в «Спартаке».

«Спартак» — коммерческий клуб. Учредители определяют, кто возглавит клуб. Для «Химок» непринципиально, кто будет главой «Спартака». Ашота Рафаиловича знаем как профессионала, человека, при котором Лига привлекла консолидированный бюджет — в четыре раза больше доходов. Такие небольшие клубы, как мы, можем быть ему только благодарны и приветствовать его во главе «Спартака», если такое случится.

Мы не переживаем, что будет непонятное судейство из-за того, что Хачатурянц придет в «Спартак». Мы в судьях уверены и доверяем им. Они честно отрабатывают свой хлеб», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-01-teryushkov-khachaturyants-professional-khimki-budut-tolko-privetstvovat-yego-vo-glave-spartaka
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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