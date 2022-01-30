Юри Алберто провел первую тренировку в составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто провел первую тренировку в составе команды из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба команды.

Юри Алберто уже провел первую тренировку с командой ? pic.twitter.com/B4GYeZsX0a — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022

Контракт с игроком рассчитан на пять лет. Алберто забил 12 голов в 33 матчах чемпионата Бразилии. Также на счету бразильца три мяча в семи матчах Кубка Либертадорес.