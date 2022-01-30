Лука Каттани: «Жиго в очередной раз доказал свою преданность «Спартаку»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал трансфер Самюэля Жиго в «Марсель». Французский защитник доиграет сезон за команду на правах аренды после чего присоединится к новому клубу.

«Самюэля всегда отличали порядочность и прекрасные человеческие качества, — цитирует Каттани официальный сайт клуба. — Вот и на этот раз игрок посчитал возможным покинуть «Спартак» только после того, как до конца исполнит свой долг и завершит сезон в красно-белой форме. Это показывает, как сильно он полюбил клуб.

В свою очередь, для нас было важно отблагодарить Жиго за такую преданность и по возможности учесть все его пожелания. Хочу также отметить высокий профессионализм сотрудников «Марселя» и лично президента клуба Пабло Лонгории. В ближайшее время мы планируем подробно рассказать обо всех сделках, которые состоялись в текущее трансферное окно. В том числе о переходе Самюэля Жиго в «Марсель».

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.