Александр Медведев: «Сумма за трансфер Азмуна компенсирует расходы на приобретение Алберто»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал два трансфера клуба. Нападающий Сердар Азмун отправился в «Байер» в зимнее трансферное окно. Также клуб объявил о переходе бразильского форварда Юри Алберто из «Интернасьонала».

«Изначально «Зенит» и «Интернасьонал» договорились, что переход нападающего Юри Алберто в «Зенит» состоится летом, — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт». — Одновременно с этим Сердар Азмун подписал контракт с «Байером» о переходе в качестве свободного агента в июне этого года.

Клубы провели интенсивные переговоры, благодаря чему переход Азмуна в «Байер» состоится уже этой зимой, и этой же зимой к «сине-бело-голубым» присоединится Юри Альберто.

Сумма, полученная за трансфер Азмуна в «Байер», будет компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто в зимнее трансферное окно"

Контракт Алберто с «Зенитом» рассчитан на пять лет.