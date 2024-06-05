«Урал» не стал продлевать контракт с Сиссе
Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе покинул клуб, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
30-летний гвинеец выступал за «Урал» с сентября 2022 года. Он провел за команду 52 матча, отличившись одним голом.
-Прощаясь с вами, я надеюсь, что однажды наши пути пересекутся вновь. Я люблю вас! — цитирует Сиссе пресс-служба екатеринбуржцев.
«Урал» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне. В стыковых матчах команда уступила «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетела в первую лигу.
Источник: ФК «Урал»
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|
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|
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|
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|30
|7
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|34-41
|31
|
13
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|30
|8
|6
|16
|29-51
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|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
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|5
|9
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|24
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
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Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
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|25
|1
|4
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