Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Йокич: «Уфа» очень хорошо подготовилась»

13:55
Теги:

Защитник «Уфы» Боян Йокич перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отметил, что команда очень хорошо готова.

«Мы хорошо подготовились, было много игр. Ты видишь ошибки, которые совершаешь. Конечно, наша команда очень опытная. Но нам надо еще учиться. Мы сыграли с сильными соперниками. Мы очень хорошо подготовились!» — отметил Йокич.

Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет против ЦСКА в гостях. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
Газизов рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой
Сен-Пьер в 40 вернул себе тело 25-летнего. Секрет: месяц он ел только органы — мозг, кишки, печень и яйца
«Зенит» остался без Малкома. Это намного серьезнее, чем кажется
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры