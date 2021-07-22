Йокич: «Уфа» очень хорошо подготовилась»
13:55
Защитник «Уфы» Боян Йокич перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отметил, что команда очень хорошо готова.
«Мы хорошо подготовились, было много игр. Ты видишь ошибки, которые совершаешь. Конечно, наша команда очень опытная. Но нам надо еще учиться. Мы сыграли с сильными соперниками. Мы очень хорошо подготовились!» — отметил Йокич.
Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет против ЦСКА в гостях. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).
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