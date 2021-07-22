Иванов: «Игра с ЦСКА покажет физическую форму «Уфы»
13:58
Полузащитник «Уфы» Олег Иванов перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА подчеркнул, что команда очень хорошо готова.
«Первая игра покажет нашу физическую форму. Считаю, что мы хорошо подготовились. В ближайшие туры будет непросто, но мы готовы», — отметил Иванов.
Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет против ЦСКА в гостях. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).
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