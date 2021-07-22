Иванов: «Игра с ЦСКА покажет физическую форму «Уфы»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА подчеркнул, что команда очень хорошо готова.

«Первая игра покажет нашу физическую форму. Считаю, что мы хорошо подготовились. В ближайшие туры будет непросто, но мы готовы», — отметил Иванов.

Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет против ЦСКА в гостях. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).