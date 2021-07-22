Газизов: «Ненавижу что-либо анонимное. Давить таких надо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА рассказал о новой форме команды и реализации программы развития спорта.

«Мы готовим новую форму. Я сегодня хотел в ней быть, но не получилось, — отметил Газизов. — В течение недели все узнаете. Будет бренд, который связан с республикой. Это позволит болельщикам быть ближе к нам.

Тренировочный центр «Уфа» прекратит свое существование на том месте, где оно находится. Мы ищем помещение, которые будет поменьше. Арендная плата нам не очень подходит, ищем другую.

Мы получили субсидию от министерство спорта. Теперь к нам едут проверять реализацию проекта развития спорта. Я знаю эти проекты, но про подобный я не слышал и не видел. Может, там что-то напутали. Может, читают анонимные каналы в телеграмме. Я всегда говорю, что я глубоко уважаю журналистов, которые честно и открыто задают вопросы. Но я ненавижу что-либо анонимное. Давить таких надо".

Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет в гостях против ЦСКА. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).