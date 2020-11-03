Яшин, Зидан, Роналдо и Бекхэм: пятерка Дзюбы для уличного футбола

Форвард «Зенита» Артем Дзюба выбрал свою виртуальную пятерку для уличного футбола, сообщает пресс-служба Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Пятерка игроков Артема Дзюбы для уличного футбола.



А кого бы ты взял в свою команду? pic.twitter.com/6v7R3BCqFN — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 3, 2020

В символическую пятерку Дзюба выбрал вратарем знаменитого голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Также в нее вошли легендарный бразилец Роналдо, нынешний тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и экс-футболист «МЮ», «Реала» и «Милана» Дэвид Бекхэм. Все три полевых игрока, которых указал российский футболист, ранее играли за «Реал».