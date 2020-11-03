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Яшин, Зидан, Роналдо и Бекхэм: пятерка Дзюбы для уличного футбола

17:10
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба выбрал свою виртуальную пятерку для уличного футбола, сообщает пресс-служба Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

В символическую пятерку Дзюба выбрал вратарем знаменитого голкипера «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Также в нее вошли легендарный бразилец Роналдо, нынешний тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и экс-футболист «МЮ», «Реала» и «Милана» Дэвид Бекхэм. Все три полевых игрока, которых указал российский футболист, ранее играли за «Реал».

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