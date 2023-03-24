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Сегодня, 07:30

Яровинский — о переходе Макарова в «Динамо»: «Сразу решили, что меньше чем за 9 миллионов евро его не отпустим»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Денис Макаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности перехода полузащитника Дениса Макарова из казанского клуба в московское «Динамо».

— Как вам удалось продать в «Динамо» Макарова за 9 миллионов евро?

— Тут с самого начала четко сработали все: генеральный директор «Рубина», спортивный тренер и главный тренер. Когда из «Нефтехимика» брали парня, его не рассматривали для Казани как знаковую фигуру. Но Денис быстро прогрессировал и через полтора года на пике интереса к игроку был продан за приличные деньги.

— Вы просили за Макарова 9 миллионов, а про себя думали: «Заплатят 6 — уже хорошо»?

— Нет! Мы сразу решили, что меньше чем за 9 его не отпустим. На тот момент — адекватная цена. Рыночная. К тому же «Динамо» очень хотело приобрести молодого атакующего полузащитника с российским паспортом.

— Сегодня за Макарова больше 4 миллионов не дадут.

— Да и 4 уже вряд ли заплатят. Игрок-то качественный, в «Динамо» себя еще проявит. Но ситуация изменилась. Смягчили лимит на легионеров, а главное, рынок просел. У наших клубов в принципе стало меньше денег. Вспомните последние трансферные окна — все скудненько, громких покупок нет.

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Денис Макаров
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
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Факел – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

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Илья Кутепов

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