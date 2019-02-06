Ярослав Ракицкий: "Четко решил: хочу уйти из "Шахтера"

Полузащитник "Зенита" Ярослав Ракицкий сказал, что быстро адаптировался в новом клубе. Украинский хавбек перешел в "Зенит" из "Шахтера" в январе.

- Главный тренер объяснил принципы игры "Зенита". Я взрослый человек, я все понял и сразу стал делать то, что требуется, - сказал Ракицкий в интервью Илье Казакову на канале "Россия 24". - Есть подсказ на поле, так что адаптация прошла быстро. Думаю, в дальнейшем будет все лучше.

- Было понимание, на какую позицию вас хочет видеть Семак?

- Нет, позиция-то одна. Левый центральный защитник. Как же я буду справа играть, я левша. Об этом речи не шло, речь шла о том, есть ли желание перейти в "Зенит".

- "Шахтер" приучил, что игроки из него обычно уезжают за большие деньги в Западную Европу. Насколько легко согласились перейти в "Зенит", с учетом политической ситуации, да и того, что на постсоветском пространстве это клубы примерно одного веса?

- Я хотел уйти, настало мое время уйти из "Шахтера". Я принял решение. Каждое трансферное окно думал: "Может, пойти попробовать?" В этот раз я четко сказал: хочу уйти. "Зенит" - великолепная команда, великолепный город. Буду биться за него.