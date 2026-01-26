Яковлев — о Саусе: «Самый необходимый трансфер по позиции для «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в московский клуб.

«Важный момент, что «Спартак» сумел перехватить Сауся у ЦСКА. У красно-белых эта позиция хромала по ходу сезона, поэтому эта сделка — самый необходимый трансфер по позиции для «Спартака». Особенно, если учитывать скорое ужесточение лимита. В целом, в РПЛ дефицит хороших русских правых полузащитников, а это очень важная позиция», — сказал Яковлев «СЭ».

О трансфере 22-летнего Сауся было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Руслан Ботвенко