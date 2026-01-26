«Динамо» проиграло «Чэнду» по пенальти в товарищеском матче

Московское «Динамо» уступило «Чэнду» в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

В основное время игра завершилась вничью 1:1. В серии пенальти футболисты «Чэнду» были точнее — 4:3. Встреча проходила в Абу-Даби.

На 29-й минуте счет в матче открыла китайская команда — гол забил Матеус Жусса. Спустя 10 минут счет сравнял Хуан Касерес.

В феврале у «Динамо» запланированы матчи Зимнего кубка РПЛ против «Зенита» (3 февраля), ЦСКА (6 февраля) и «Краснодара» (10 февраля).