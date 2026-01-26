«Рубин» отдал форварда Чуни в аренду в «Бари»

Нападающий «Рубина» Марвин Чуни перешел в «Бари» на правах аренды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. В договоре предусмотрена опция выкупа контракта игрока. Чуни будет играть под 90-м номером.

Первую половину сезона-2025/26 Чуни провел в аренде в «Сампдории». В 16 матчах он забил один гол и сделал один результативный пас.

Его контракт с «Рубином» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего албанца в 800 тысяч евро.