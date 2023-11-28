Яхимович: «Сочи» — клуб-побратим «Зенита», который в очередной раз проиграл без боя»
Бывший игрок московского «Динамо» Эрик Яхимович отреагировал на публикацию «Зенита» в Telegram-канале с жемчужиной. Перед кубковым матчем с «Динамо» питерский клуб выложил стикерпак «Вы опустились на дно». В нем есть цифры 2458 и жемчужина.
«Скорее, это намек на «Сочи» — клуб-побратим, который в очередной раз без боя проиграл «Зениту» в прошлом туре. Как это обычно и бывало все последние годы», — приводит слова Яхимовича «РБ Спорт».
Игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября на «ВТБ Арене». Начало — в 18:15 мск.
Источник: РБ Спорт
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|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
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|3.12
|16:30
|
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Динамо – Рубин
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|Г
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Зенит
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
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|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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|
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Квинси Промес
Спартак
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Максим Глушенков
Локомотив
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