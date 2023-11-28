Яхимович: «Сочи» — клуб-побратим «Зенита», который в очередной раз проиграл без боя»

Бывший игрок московского «Динамо» Эрик Яхимович отреагировал на публикацию «Зенита» в Telegram-канале с жемчужиной. Перед кубковым матчем с «Динамо» питерский клуб выложил стикерпак «Вы опустились на дно». В нем есть цифры 2458 и жемчужина.

«Скорее, это намек на «Сочи» — клуб-побратим, который в очередной раз без боя проиграл «Зениту» в прошлом туре. Как это обычно и бывало все последние годы», — приводит слова Яхимовича «РБ Спорт».

Игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября на «ВТБ Арене». Начало — в 18:15 мск.