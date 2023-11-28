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Сегодня, 19:28

Яхимович: «Сочи» — клуб-побратим «Зенита», который в очередной раз проиграл без боя»

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Бывший игрок московского «Динамо» Эрик Яхимович отреагировал на публикацию «Зенита» в Telegram-канале с жемчужиной. Перед кубковым матчем с «Динамо» питерский клуб выложил стикерпак «Вы опустились на дно». В нем есть цифры 2458 и жемчужина.

«Скорее, это намек на «Сочи» — клуб-побратим, который в очередной раз без боя проиграл «Зениту» в прошлом туре. Как это обычно и бывало все последние годы», — приводит слова Яхимовича «РБ Спорт».

Игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября на «ВТБ Арене». Начало — в 18:15 мск. 

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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