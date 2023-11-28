Ледяхов: «Спартаку» нужно выложиться, занять место в тройке и пойти отдыхать»

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру красно-белых после возобновления чемпионата по завершении международной паузы на игру сборных команд.

«Улучшилась ли игра «Спартака»? Особенно это можно сказать по матчу с «Балтикой», где не было видно мяча и «Спартака». Как только команда проигрывает, все говорят о кризисе. «Спартак» побеждает — говорят об улучшении игры. Уже подходит к концу часть чемпионата, надо набирать очки по максимуму, осталось две игры. «Спартаку» нужно выложиться, занять место в тройке и пойти отдыхать. Только в этом мотивация команды», — сказал Ледяхов «РБ Спорт».

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).