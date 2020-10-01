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«Я вернулся». Глушаков — о переходе в «Химки»

16:56
Денис Глушаков. Фото -
Денис Глушаков. Фото -
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Полузащитник Денис Глушаков опубликовал фотографии со своей первой тренировки в качестве футболиста «Химок». Подмосковный клуб объявил о подписании контракта с 33-летним игроком в четверг, 1 октября.

«Благодарю ФК «Химки» за приглашение! Очень рад присоединиться к новой команде — уже провел первую тренировку. Эмоции — огонь! Соскучился по футболу. PS — я вернулся», — написал у себя в Instagram Глушаков.

Сезон-2019/20 Глушаков провел в «Ахмате», на его счету 6 голов и 1 результативная передача в 27 матчах. Летом 2020 года хавбек покинул грозненский клуб на правах свободного агента.

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