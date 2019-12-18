«Я рисковал заменой коленного сустава к 40 годам». Маркизио рассказал о своих травмах

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио в интервью La Gazzetta dello Sport сказал, что проблемы со здоровьем помешали ему продолжить выступления. Ранее он объявил о завершении карьеры.

В 2016 году итальянец в матче за «Ювентус» против «Палермо» получил разрыв крестообразной связки колена. Он отметил, что это заставило его играть по-другому. Из-за травмы он не смог сыграть за сборную Италии на Евро-2016.

— Пока ты не испытаешь это, ты не сможешь понять, что означает получить такую чудовищную травму, — сказал экс-футболисты. — После этого все изменилось для меня: бег, движение, реакция. Мозг подсказывает тебе, что ты уже не тот игрок, которым был раньше. Это не значит, что вы не можете вернуться к игре на высоком уровне, потому что другие сделали это. Но это многое меняет. Чтобы сделать колено сильнее, мне нужно было набрать вес, особенно в ногах, и поэтому у меня не было той гибкости, которая у меня была раньше. Мне нужно было изменить свой стиль игры.

Также игрок рассказал, почему он принял решение завершить карьеру после первого сезона в «Зените».

— В свой последний сезон я уже знал, что завершаю карьеру, когда у меня начались проблемы с другим коленом, — отметил бывший игрок «Зенита». Дошло до того, что в колене у меня больше не было хрящей и кости начали тереться между собой. Я продолжал играть, потому что считал, что это терпимая боль. Но мне пришлось перенести еще одну операцию, иначе меня могла ждать замена коленного сустава к 40 годам. При таких обстоятельствах ты не можешь думать только о футболе. Нужно думать о своей жизни. Я не мог обманывать себя. Моя голова хотела играть дальше, — но тело больше не могло этого делать.

В сезоне-2018/19 Клаудио Маркизио провел 15 матчей за «Зенит» и забил два мяча. Вместе с командой он стал чемпионом России.