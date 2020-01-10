«Я буду скучать по тебе». Лукас Сантос попрощался с ЦСКА

Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос попрощался с ЦСКА, в аренде у которого провел полгода.

— Слава Богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым! — написал Сантос в Twitter.

20-летний бразилец с лета 2019 года провел за армейцев 5 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.