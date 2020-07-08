Вылечившиеся от коронавируса Нжи и Шиманьски полетели с «Динамо» на матч с «Уралом»

«Динамо» объявило список из 23 игроков, которые полетели на матч 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала». В него вошли Клинтон Нжи и Себастьян Шиманьски. Оба футболиста ранее излечились от коронавируса и 7 июля возобновили тренировки. Еще один перенесший инфекцию футболист — Шарль Каборе — в списке отсутствует.

Полностью состав выглядит следующим образом: Шунин, Лещук, Морозов, Евгеньев, Рыков, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Нойштедтер, Соснин, Хильемарк, Юсупов, Нжи, Шиманьски, Карапузов, Данилин, Школик, Плиев, Панченко, Жоаузинью, Филипп, Игбун, Комличенко.

Игра «Урал» — «Динамо» состоится 9 июля, начало — в 17.00 по московскому времени.