Вячеслав Колосков: «Я семь лет назад еще говорил, зачем вы переходите на «осень-весну»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» заявил, что не считает нужным возвращение системы «весна-осень».

— Андрей Аршавин на днях выразил мнение, что переход на систему «осень-весна» ни к чему не привел и пора бы возвращаться на «весну-осень».

— Да дело не в осени и не в весне. Лимиты, легионеры... Тренироваться надо как следует. Как тренируешься, так и играешь! Вот и все.

— Новая формула лимита на легионеров не повысит уровень наших футболистов?

— (Смеется.) Ну надо же смотреть глубже. На молодежный футбол. Я вам привел примеры. Если вы в 19 лет не можете ни разу ударить в сторону ворот «Атлетико» и проигрываете 1:7 «Бенфике», думаете, в 21 год резко начнете прогрессировать? Вот это проблема! («Локомотив» и «Зенит» заняли последние места в своих группах Юношеской лиги УЕФА. — Прим. «СЭ»)

«Осень-весна»? Нужны условия. Я семь лет назад еще говорил, зачем вы переходите на «осень-весну», в каких условиях вы собираетесь играть? Сначала постройте хорошие манежи (штук 70 по всей стране), несколько стадионов с крышей. А у нас люди выходят на поле в минус 15 или по щиколотку в грязи... Здесь просто переход с одной систему на другую не поможет.

— Мы когда-нибудь доживем до того дня, когда российский клуб окажется в полуфинале Лиги чемпионов?

— Я-то точно нет. А вы — может быть. Нет, я, конечно, поживу еще, но это счастье не увижу. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Вячеслава Колоскова можно прочитать здесь.